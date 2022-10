Alone in the Dark, un teaser trailer del remake per Halloween 2022

Alone in the Dark, il remake del celebre survival horror targato Infogrames, si mostra con un nuovo teaser trailer, pubblicato da THQ Nordic in occasione di Halloween 2022.

La notte delle streghe si pone ovviamente come l'occasione ideale per mostrare nuovamente l'interessante rifacimento di Alone in the Dark, annunciato lo scorso agosto e attualmente in lavorazione presso Pieces Interactive.

Il video è molto breve ma tocca i tasti giusti, accompagnandoci in un rapido tour delle stanze di Derceto, la villa maledetta al cui interno si sono consumati eventi indicibili e dove dovremo recarci nei panni dell'investigatore Edward Carnby o in quelli di Emily Hartwood.

Il nostro compito sarà quello di scoprire cos'abbia spinto l'artista Jeremy Hartwood a suicidarsi all'interno della magione, quali orrori abbia scoperto e in che modo affrontarli per evitare che invadano il mondo.

L'originale Alone in the Dark del 1992 viene considerato il capostipite del genere survival horror nonché il primo gioco a utilizzare il sistema di visuali "cinematografiche" che è poi stato ripreso per la saga di Resident Evil.