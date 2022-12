Xbox Game Pass Ultimate: versione Deluxe Star Wars Jedi Fallen Order disponibile gratuitamente

I giocatori di Xbox Game Pass possono avvantaggiarsi di un altro piccolo regalo. È infatti possibile ottenere l'upgrade alla versione Deluxe di Star Wars Jedi Fallen Order in modo completamente gratuito se si è abbonato al livello Ultimate del servizio di Microsoft.

La versione Deluxe di Star Wars Jedi Fallen Order include alcuni contenuti aggiuntivi che non sono presenti nel gioco base, ovvero due contenuti cosmetici, uno dedicato a BD-1 (ovvero il robottino che accompagna il personaggio principale, Cal Kestis) e uno dedicato alla Mantis (ovvero l'astronave usata dai personaggi). Inoltre, si sommma anche un Digital Art Book tutto da ammirare e anche un video da 90 minuti che mostra un dietro le quinte "Director's Cut", che piacerà per certo agli appassionati del gioco.

Non è chiaro se questo contenuto è presente all'interno di Xbox Game Pass Ultimate in quanto questo livello dell'abbonamento propone anche EA Play, oppure se sia un "regalo" inserito da Microsoft, ma in ogni caso si tratta di contenuti aggiuntivi a costo zero, nulla di cui lamentarli.

Si tratta di un buon momento per giocare (con o senza abbonamento) Star Wars Jedi Fallen Order, in quanto il suo seguito - Star Wars Jedi Survivor - è in arrivo a marzo 2023.

Star Wars Jedi Fallen Order ci mette nei panni di Cal Kestis, un padawan che si è salvato dall'Ordine 66. Il ragazzo è sfuggito all'Impero per anni, nascondendo la propria vicinanza con la Forza. A causa di un incedente, però, è costretto a usarla ancora una volta e viene velocemente identificato: per fortuna nuovi alleati lo soccorrono e lo portano in una nuova avventura.

Vi lasciamo infine al nostro articolo nel quale vi spieghiamo tutto quello che sappiamo dopo i TGA su Star Wars Jedi: Survivor.