The Legend of Heroes: Trails into Reverie: data d'uscita occidentale annunciata con un trailer

NIS America ha pubblicato un nuovo trailer di The Legend of Heroes: Trails into Reverie con cui è stata annunciata la data d'uscita ufficiale del gioco in occidente: il 7 luglio 2023. Le piattaforme su cui ci potremo giocare sono PC, Nintendo Switch, PS4 e PS5. Da notare che la data indicata è valida sia per Europa e che Nord America.

Il trailer in sé, chiamato "Trailer della storia", è un montaggio di scene che raccontano a grandi linee la storia del gioco e presentano alcuni dei personaggi che ne saranno protagonisti. Naturalmente non mancano sequenze di gameplay.

"Qual è il destino di questi tre solenni personaggi? Guarda lo story trailer per scoprire il destino di Rean Schwarzer, Lloyd Bannings, e del misterioso "C" in questo avvincente capitolo della sere The Legend of Heroes!"

Annunciati anche i doppiatori dei personaggi: