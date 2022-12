The Witcher 3 Complete Edition: hotfix del 19 dicembre disponibile, migliora le prestazioni

È stato appena rilasciato un hotfix per cercare di risolvere i problemi di prestazioni nei quali i giocatori PC si erano imbattuti con l'aggiornamento next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition. L'aggiornamento dovrebbe "migliorare la stabilità generale e le prestazioni del gioco" ed è disponibile da oggi, 19 dicembre 2022.

La dimensione della patch è di circa 3 GB su Steam, mentre su GOG è un po' più piccola, 1,9 GB. Si tratta di un hotfix piuttosto grande, ma supponiamo che sia più che gradito dai fan di The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition. Ha inoltre lo scopo di correggere gli overlay di GOG e Steam nel gioco.

L'informazione è stata condivisa online da Marcin Momot, global community director presso CD Projekt RED. Momot ha scritto, in traduzione: "Un hotfix che dovrebbe migliorare la stabilità generale e le prestazioni del gioco è stato appena pubblicato su PC. Assicuratevi di aggiornare la vostra versione di The Witcher 3: Wild Hunt e fateci sapere come vi trovate."

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Molto più di una semplice patch per la next-gen, molto meno di una riedizione: questa versione di The Witcher 3: Wild Hunt è la risposta di CD Projekt RED all'esigenza di avere a disposizione una "versione finale" del suo capolavoro. Qualcosa che rimanga per anni e anni come testimonianza della più grande avventura di Geralt di Rivia, utile ad esempio per accogliere a braccia aperte tutti coloro che si trovassero a installare il titolo dopo aver conosciuto lo strigo dalla serie tv. Si poteva fare di più? È probabile, ma sarebbe stato necessario intervenire molto a fondo su un codice di gioco risalente al 2015. Forse tra anni vedrà luce un remake, ma fino ad allora questa sarà la migliore versione possibile di The Witcher 3, un'opera che ancora oggi riesce a brillare accecante in mezzo alle sue più dirette concorrenti."

Parlando però precisamente della versione computer, ecco la nostra analisi della versione PC di The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition.