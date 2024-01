Stardew Valley: l'update 1.6 uscirà nel 2024 ed è molto più grande di quanto previsto

Non c'è ancora una finestra temporale precisa per il lancio di questo aggiornamento, ma il grosso del lavoro a questo punto dovrebbe essere sistemato. Già il mese scorso, l'autore aveva riferito di aver fatto molti progressi e che si trovava a buon punto.

L'aggiornamento dovrebbe essere quasi pronto

Stardew Valley continua ad essere molto giocato

"L'1.6 è finito per essere un po' più grande di dimensioni rispetto a quanto avevo originariamente pensato", ha scritto Barone, riferendosi proprio al "respiro" dell'update, che risulta essere più ampio a diversi livelli.



"Ho finito di aggiungere i nuovi contenuti adesso, e ci troviamo nella fase di aggiustamento dei bug e ripulitura, dove il gioco rimarrà fino a che non sarà pronto per il lancio. Grazie per la pazienza, sarà divertente vedervi giocare!"

A questo punto non dovrebbero esserci dubbi sull'uscita nel 2024, dopo i vari posticipi che l'aggiornamento ha subito, ma attendiamo comunque ulteriori informazioni. Nel frattempo, l'autore sta lavorando anche al suo nuovo gioco, ovvero Haunted Chocolatier, che ha qualcosa da spartire con Strade Valley in termini stilistici, ma dovrebbe rappresentare un'esperienza piuttosto diversa.