Tekken 8: video analisi e confronto fra PS5, Xbox e PC da Digital Foundry

Tekken 8 è passato sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry, protagonista della nuova video analisi con confronto fra PS5, Xbox Series X|S e PC e uscito anche con ottime valutazioni da parte della rubrica britannica, come potete vedere.

Nel video, il gioco viene definito "assolutamente superbo", libero dalla necessità di funzionare a dovere sulle piattaforme più datate e ben ottimizzato in tutte le versioni, tra miglioramenti tecnici evidenti e altri che riguardano la "quality of life" generale.

Tra i miglioramenti in questo ambito viene menzionata in particolare la riduzione dei tempi di caricamento, ormai compressi in pochi secondi.

Per quanto riguarda le versioni PS5 e Xbox Series X|S, Tekken 8 si comporta egregiamente in tutti i casi, con una lieve differenza per quanto riguarda la risoluzione. Il gioco adotta un sistema di risoluzione dinamica tipico di Unreal Engine, passando dal massimo di 4K a circa il 50% di tale valore.