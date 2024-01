PS5: Ultrawings 2 per PlayStation VR2 è uscito a sorpresa, all'insaputa degli sviluppatori

Ultrawings 2 è ora disponibile per PlayStation VR2, in una nuova versione per la periferica di PS5, ma si tratta di un caso strano visto che il lancio è avvenuto all'insaputa degli stessi sviluppatori, che si sono detti alquanto sorpresi dalla situazione.

Uscito in precedenza su PC e Meta Quest, il gioco è uno sparatutto a base di aerei che ha già raccolto diversi consensi in tali ambiti ed era atteso anche su PlayStation VR2, inizialmente con una finestra temporale di lancio per la fine del 2023.

Tale periodo è stato mancato, ma Ultrawings 2 è stato poi messo a disposizione nella giornata di ieri, 25 gennaio 2024, su PS5 con supporto per PlayStation VR2, ma a quanto pare questo vero e proprio "shadow drop" non era nei piani del team Bit Planet Games, come riferito dallo stesso studio attraverso un post su X.