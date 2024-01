Forza Motorsport: l'Update 5 aggiunge il circuito Nürburgring Nordschleife e altro

Continua l'evoluzione ed espansione di Forza Motorsport, che si arricchirà con l'Update 5 anche del Nürburgring Nordschleife, storico circuito tedesco che è stato presentato in via ufficiale durante il Forza Monthly di gennaio, andato in scena nelle ore scorse, e verrà dunque messo a disposizione con l'aggiornamento di febbraio 2024.

Continuando dunque con gli aggiornamenti maggiori a cadenza mensile, solitamente accompagnati da un nuovo tracciato come contenuti aggiuntivo gratuito, l'Update 5 porterà dunque questo pezzo di storia del motorsport nella sua versione più nota e impegnativa.

Il Nürburgring Nordschleife è un lungo tracciato da 20,8 chilometri che da anni mette alla prova i piloti di tutto il mondo.

Caratterizzato da numerose curve impegnative, rettilinei e un dislivello totale di circa 300 metri, il circuito rappresenta un test importante per la velocità, la precisione e anche la resistenza dei giocatori di Forza Motorsport.