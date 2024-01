Forza Motorsport: un video mostra l'Update 4, fra Daytona e altre novità in arrivo

Come annunciato la settimana scorsa, l' Update 4 di Forza Motorsport è in arrivo domani, 16 gennaio 2024 , e porterà con sé diverse novità, all'interno dell'ampio programma di aggiornamenti ed evoluzioni previsto da Turn 10 per la sua simulazione di guida e che ha già visto arrivare tre update di notevoli dimensioni, ognuna con un nuovo circuito.

Daytona e auto italiane

Un'immagine di Daytona da Forza Motorsport

La versione riprodotta in Forza Motorsport è estremamente fedele, sfruttando dati e rilevazioni dalla realtà. All'interno dell'Update 4 sarà possibile correre su due diversi layout di Daytona: il Tri-oval Circuit da 2,5 miglia ad alta velocità e il tecnico Sports Car Circuit da 3,59 miglia.

Le due configurazioni sono disponibili nella modalità Carriera e in Featured Multiplayer, oltre che in Time Attack, Free Play e varie altre modalità singolo e multiplayer, con anche una sezione Daytona Sports Car Series tra le possibili sfide.

Tra le altre novità troviamo l'Italian Challengers Tour, che presenta una serie di sfide sul tema delle auto italiane come 1992 Lancia Delta HF Integrale EVO, 2017 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e 2007 Ferrari 430 Scuderia, oltre diversi altri arrivi tra Car Pass e Spotlight Car.

Come riferito in precedenza dagli sviluppatori, nel corso del 2024 continueranno poi gli aggiornamenti di contenuti ma anche miglioramenti da applicare al gioco in particolare per quanto riguarda progressione, IA e regolamenti di gara.