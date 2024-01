Like a Dragon: Infinite Weatlh, dei trailer per i lavori bonus Linebacker e Asso del Tennis

Tramite due brevi trailer pubblicati sotto forma di Short di YouTube, RGG Studio ha presentato il Linebacker e l'Asso del Tennis, due lavori per i personaggi di Like a Dragon: Infinite Wealth che saranno disponibili come bonus per chiunque prenoterà il gioco prima del lancio.

Per chi non lo sapesse, i "lavori" rappresentano fondamentalmente le classi di combattimento che i personaggi potranno usare in battaglia, modificando le loro statistiche e repertorio di abilità.

Il Linebacker è disponibile per tutti i membri maschili del party una volta che il protagonista Kasuga avrà raggiunto almeno il livello 5 di Autostima. Come suggerisce il nome, questo lavoro è basato sul football americano e dalle premesse regalerà delle finisher davvero ad effetto.

L'Asso del Tennis, invece, è un lavoro esclusivo per i personaggi femminili e si sblocca dopo che Kasuga ha raggiunto il livello 5 di Carisma. Come possiamo vedere nella clip qui sotto, questa classe può tempestare il malcapitato di turno con raffiche di palline da tennis sparate a tutta potenza.