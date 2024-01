Redmi Note 13 Pro+: abbiamo provato il nuovo top di gamma

Uno dei nomi che ha lentamente ma inesorabilmente scalato le classifiche degli smartphone di fascia media è quello della serie Redmi Note di Xiaomi che, quest'anno, arriva sul mercato con la serie 13 divisa in 5 modelli: 13 Pro+ 5G, 13 Pro 5G, 13 Pro 4G, 13 5G e 13 4G. Ad un evento di presentazione in anteprima abbiamo avuto tra le mani il top di gamma, il Redmi Note 13 Pro+ 5G, e ora possiamo raccontarvi specifiche tecniche e prime impressioni dopo averlo provato. In breve, i punti di forza del dispositivo sono, prima di tutto, la sua fotocamera da 200 MP, il suo display AMOLED 1.5K a 120hz, la certificazione IP 68 al suo debutto nella gamma e la ricarica ultrarapida da 120 Watt che, secondo loro, riempie la batteria del dispositivo dallo 0 al 100% in 19 minuti. Questi numeri andranno verificati in fase di recensione ma a un prezzo di 499 euro, questo smartphone non si può dire che non sia competitivo, almeno in fatto di specifiche tecniche. In questa prova in anteprima dello Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ vi racconteremo di tutto ciò che si nasconde dietro il vetro ricurvo di questo dispositivo e di come è stato maneggiarlo per la prima volta.

Caratteristiche tecniche Una cosa è chiara del Redmi Note 13 pro+: la fotocamera è dove i progettisti hanno puntato di più per conquistare il pubblico dei dispositivi di fascia media L'intera identità del Redmi Note 13 Pro+ ruota intorno alla fotocamera principale da 200 MP dotata di lenti 7P, stabilizzatore OIS e un apertura focale di 1.65. Questa è affiancata da una grandangolare da 8 MP e una dedicata agli scatti macro da 2 MP mentre per i selfie c'è una fotocamera frontale da 16 MP in stile punch-hole. Questi tre elementi sono l'unica sporgenza della parte posteriore del dispositivo che quasi non si notano nella colorazione nera mentre vengono messi molto in risalto da quella bianca e da quella viola-aurora, il colore che secondo noi meglio si adatta alle forme del telefono. Il processore al cuore del Redmi Note 13 Pro+ è il Media Tek Dimensity 7200 Ultra realizzato dalla TSMC con il suo processo di produzione a 4nm che può raggiungere i 2.8 GHz. Per quanto riguarda la memoria, sarà disponibile in versione da 8 o da 12 GB, la prima accoppiata con uno spazio di archiviazione di 256 GB mentre la seconda con uno da 512. Il sistema operativo è basato su Android 13 mentre la batteria da 5000 mAh è predisposta per la ricarica veloce fino a 120 W tramite il caricatore incluso nella confezione. I numeri in fatto di ricarica del Redmi Note 13 Pro+ sono notevoli ma resta ancora da capire quanto stress sarà in grado di reggere la batteria Il display da 1.5K, infine, è un AMOLED da 6,7 pollici con un refresh rate fino a 120 Hz, una luminosità di picco da 1800 nits e i bordi ai lati curvi con a proteggerli un Corning Gorilla Glass Victus. All'interno del dispositivo, in particolare nello strato tra i componenti e lo schermo, poi, sono stati inseriti una serie di rinforzi in metallo per aumentare la rigidità e proteggere il dispositivo in caso di caduta. Il prezzo per la versione da 12 GB di memoria e 512 di spazio di archiviazione è di 499,90€.