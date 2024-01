S.T.A.L.K.E.R. 2: la data di uscita all'Xbox Developer Direct? Indizi dall'Epic Games Store

Alcuni giocatori con una grande attenzione per i dettagli hanno notato che la pagina di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl su Epic Games Store è stata modificata e ora mostra una nuova versione delle immagini dimostrative caratterizzata dalla presenza di un'interfaccia utente aggiornata.

Trovate queste "nuove" immagini qui sotto, per quanto le modifiche all'HUD di per sé non rappresentano chissà quale novità. Al contrario incuriosisce il tempismo, molto vicino alla presentazione Developer_Direct di Xbox fissata per le 21:00 italiane di giovedì.

L'idea è che, come anche nel caso di Perfect Dark, le due cose siano collegate e che dunque durante l'evento verdecrociate potrebbero arrivare importanti novità su S.T.A.L.K.E.R. 2, come un nuovo trailer e l'attesa data di uscita dello sparatutto di GSC Game World, considerando che il gioco sarà disponibile al lancio su Game Pass e come esclusiva temporale per Xbox Series X|S.