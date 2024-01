Super Mario Bros. Wonder: il peluche di Mario Elefante è stato finalmente lanciato da Nintendo

Tra tutte le novità introdotte da Super Mario Bros. Wonder, quella che ha attirato maggiormente l'attenzione e che è diventata a tutti gli effetti un simbolo del gioco stesso è sicuramente Mario Elefante, e non stupisce che Nintendo abbia intenzione di capitalizzare sul successo di questa trovata anche attraverso il merchandising, come dimostra questo nuovo peluche lanciato sul mercato, al momento in Giappone attraverso gli store ufficiali.

L'account X ufficiale nipponico di Nintendo ha dunque annunciato il lancio del peluche ufficiale di Mario Elefante tratto da Super Mario Bros. Wonder, una riproduzione particolarmente ben fatta della bizzarra trasformazione animalesca di Mario all'interno del nuovo gioco per Nintendo Switch.



Il pupazzo è però acquistabile esclusivamente presso gli store ufficiali Nintendo di Tokyo, Osaka e Kyoto per il momento, al prezzo di 3.300 yen ovvero circa 22,75 dollari, una cifra se non altro non proprio proibiva per un pezzo da collezione del genere.