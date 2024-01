Bloodborne Kart: Sony impone agli sviluppatori di cambiare il nome del gioco

Con il gioco ormai in uscita, Sony ha raggiunto in extremis gli sviluppatori di Bloodborne Kart per imporre un cambio di nome al gioco, per l'evidente infrazione sul copyright di Bloodborne.

Proprio qualche mese fa, Lilith Walther aveva pubblicato un trailer con la data di uscita per PC di Bloodborne Kart, ma questa subirà una leggera modifica.

Il gioco è comunque destinato ad uscire, ma dovrà andare incontro a un certo ritardo a causa delle richieste sopraggiunte da parte di Sony.

In sostanza, il gioco non si potrà più chiamare Bloodborne Kart e altri elementi dovranno probabilmente essere modificati per staccare il gioco dal titolo Sony, e immaginiamo che la cosa possa riflettersi negativamente sulla sua notorietà, visto che finora aveva attirato l'attenzione per la sua qualità ma anche - forse soprattutto - per il chiaro riferimento all'amato souls-like.