Xbox sarebbe in ritardo con le console next-gen rispetto a Sony, per un report

Secondo quanto svelato dal podcast Moore's Law is Dead, la prossima console Xbox di Microsoft potrebbe essere in ritardo rispetto a quella di Sony PlayStation. Il motivo è legato al fatto che per ora la compagnia di Redmond non ha ancora firmato alcun contratto con un partner tecnologico come AMD.

Secondo la fonte, Microsoft "sta seriamente trattando con Intel e persino con NVIDIA, a quanto pare, per la sua console di prossima generazione. Fino a un mese fa, non era stato firmato alcun contratto next-gen con AMD da parte di Microsoft."

"Nel frattempo, per contestualizzare le cose, [...] ci sono più contratti post-PS5 già firmati tra Sony e AMD, il che significa che la console portatile PlayStation - che esca o meno - è in fase di sviluppo ad alto livello. La PlayStation 6 è già in fase di sviluppo, e questo è davvero strano se Sony ha già due contratti con AMD e Microsoft non ne ha ancora firmato uno."

Moore's Law is Dead prosegue affermando che Microsoft spesso "fa shopping" prima di firmare con AMD, nella speranza di ottenere un accordo più economico. Tuttavia, si pensa che Microsoft stesse "tirando per le lunghe" la conferma di un accordo con AMD.

È interessante notare che Intel ha preso "molto sul serio" questo interesse e avrebbe preso in considerazione la possibilità di offrire "le componenti almeno al costo di produzione, se non addirittura un po' sottocosto".

Ma soprattutto, si ritiene che il ritardo di Microsoft nella scelta di un partner per le componenti possa averla fatta retrocedere rispetto a Sony.

L'informatore conferma poi che "nelle ultime due settimane", Microsoft "ha smesso di ignorare AMD" e solo ora sta "iniziando a progettare con AMD". Ciò significa che Microsoft è "molto indietro rispetto a Sony" e, pur ritenendo che Microsoft possa certamente recuperare il ritardo rispetto a Sony, il suo sistema next-gen "potrebbe arrivare un po' più tardi di quanto la gente si aspetti e potrebbe essere realizzato in maniera più frettolosa".

Microsoft non ha per ora rilasciato commenti alla questione.