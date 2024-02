Death Stranding Director’s Cut, come se la cava su iPhone e iPad?

In questo provato di Death Stranding Director's Cut vediamo dunque come si comporta su iPhone e iPad l'ultimo lavoro di Hideo Kojima nella sua versione più completa, quella uscita nel 2021 su PS5 e PC e che comprendeva diverse migliorie e aggiunte al gioco originale. Ovviamente l'obiettivo di questo articolo non sarà di valutare il titolo sotto il profilo ludico (per quello trovate la nostra recensione curata da Francesco Serino) ma di verificare come il SoC A17 Pro sia in grado di gestire tecnicamente un prodotto che pur avendo qualche anno sulle spalle certamente non è un peso piuma.

Un cammino tecnicamente tortuoso

Death Stranding Director's Cut su iPhone e iPad è costretto a più di qualche compromesso tecnico

Come è del tutto normale in una simile situazione, la cosa principale che salta all'occhio di Death Stranding Director's Cut su iOS e iPadOS è la sua veste grafica. Prima di andare nello specifico è opportuno sottolineare però come il gioco non offra alcun parametro modificabile in tal senso (se si escludono le preferenze per l'HUD e le impostazioni di luminosità): non si può dunque scegliere tra una modalità qualità o prestazioni, e nemmeno gestire risoluzione o livello di dettaglio.

L'obiettivo degli sviluppatori era evidentemente quello di ritagliare una condizione che garantisse i 30 FPS stabili, traguardo che però non si può dire pienamente raggiunto: i cali di frame rate sono infatti all'ordine del giorno e non mancano momenti - per fortuna brevi e non troppo frequenti - con veri e propri crolli che possono incidere negativamente anche sul gameplay. Nemmeno le scene di intermezzo sono esenti dal problema, con alcune sequenze particolarmente complesse che finiscono per scendere ampiamente sotto il target di fluidità.

Considerando come Death Stranding non sia stato un cliente facile nemmeno per un hardware superiore come Steam Deck, non è nulla per cui scandalizzarsi, anche perché globalmente l'impatto visivo lascia senza dubbio soddisfatti.



Per quanto la risoluzione sia dinamica con 400p di media (ma senza l'upscaling accelerato di MetalFX visto nelle due conversioni di Resident Evil) e il livello di dettaglio grafico sia ampiamente tarato verso il basso, il gioco fa la sua bella figura su un display come quello di iPhone 15 Pro, mentre passando su schermi più grandi - non solo quelli di un iPad, ma anche banalmente di un monitor esterno - i compromessi tecnici si notano in maniera più evidente, anche se la risoluzione aumenta.

D'altro canto, un titolo ricco di testo e con un'interfaccia contraddistinta da indicatori particolarmente minuti come Death Stranding non si sposa proprio benissimo con il display di uno smartphone, quindi c'è un certo prezzo da pagare indipendentemente dal dispositivo su cui si sceglie di giocare.

A tal proposito, è utile sapere che l'app di Death Stranding Director's Cut è un acquisto universale, quindi con un'unica transazione è possibile giocare alle versione iOS, iPadOS e macOS, potendo allegramente saltare da un device all'altro dato che i salvataggi sono condivisi tramite iCloud.

Meno entusiasmante è lo spazio richiesto dal file e la modalità di installazione: con un valore che si attesta attorno ai 54 GB su iPad e iPhone, il titolo 505 Games è il gioco probabilmente più pesante mai pubblicato su App Store, ed è necessario mantenere l'applicazione aperta durante tutta la fase di download dei dati, non essendo supportata una modalità in background.