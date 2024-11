Hideo Kojima parla di nuovo del film di Death Stranding e fa enormi promesse

Le parole di Kojima sul film di Death Stranding

Kojima spiega a Variety che c'è un approccio cinematografico al suo lavoro, ma si assicura che i lettori e i suoi fan capiscano che lui è un creatore di giochi nel profondo. Kojima aggiunge poi che vuole che Death Stranding si distingua in un panorama pieno di film di videogiochi.

"Mi propongo di presentare una nuova dimensione di adattamento cinematografico che vada oltre la semplice trasformazione di un gioco in un film live-action", ha dichiarato. Anche se non dirigerà il film, Kojima avrà un ruolo di supervisione con il distributore.

Questa affermazione è in linea con ciò che aveva detto a febbraio all'interno della sua serie web HideoTube, dove aveva spiegato che è più facile adattare uno show come The Last of Us, che è lineare e breve anche nella sua forma videoludica, mentre prendere qualcosa come Death Stranding con 50-60 ore di gioco e condensarlo in poche ore è una vera sfida.

"La visione del mondo non cambierà, ovviamente. Ma la storia del gioco, così com'è, non potrà essere racchiusa in sole due ore. Stiamo ancora valutando come affrontarla. In passato, gli adattamenti cinematografici dei videogiochi hanno sempre fallito. Ma negli ultimi quattro o cinque anni, persone che capiscono i giochi si sono assunte il compito di adattarli in un film o in un dramma", ha spiegato.

"E sono stati realizzati diversi successi, come Super Mario Bros. - Il Film. Questa è la tendenza del momento, ma con A24 voglio fare qualcosa che sia basato su un gioco, ma anche indie e artistico, qualcosa che possa vincere dei premi in festival come Cannes, Venezia o Sundance".

Ricordiamo infine che il secondo gioco della serie, Death Stranding 2: On the Beach arriverà nel 2025.