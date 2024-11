Il gioco di ruolo steam diesel punk New Arc Line è disponibile da oggi in accesso anticipato su Steam

Lo studio di sviluppo Dreamate e l'editore Fulqrum Publishing hanno annunciato il lancio in accesso anticipato del gioco di ruolo per giocatore singolo steam diesel punk, New Arc Line, che costa soltanto 19,99 euro (16,99 euro in offerta lancio).

Si tratta di un'avventura dall'ambientazione originale che racconta di un mondo diviso tra magia e tecnologia in cui una strana malattia sta uccidendo la famiglia del o della protagonista (a seconda del personaggio che si crea all'inizio). Raggiunta la città di New Arc alla ricerca di una cura, scopriremo presto che sotto la patina di normalità e alle meraviglie architettoniche del luogo, ci sono lotte sotterranee tra fazioni assetate di potere e segreti indicibili.