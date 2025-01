Capcom lancia i saldi del Capodanno Lunare su Steam, da Monster Hunter a Dragon's Dogma 2

Tra le produzioni più recenti del publisher giapponese in offerta troviamo Dead Rising Deluxe Remaster al prezzo di 39,99 euro, anziché 49,99 euro. Dragon's Dogma 2 invece è sceso a 37,04 euro, con uno sconto del 43%, mentre l'acclamato Kunitsu-Gami: Path of the Goddess è disponibile a 39,99 euro o a 44,99 euro in bundle con Okami HD.

Molti publisher stanno approfittando dei festeggiamenti per il Capodanno Lunare per lanciare dei nuovi sconti su Steam e ovviamente non potevano mancare le offerte di Capcom , che propone un vasto assortimento di giochi con i prezzi ridotti fino all'87%. Vediamo alcune delle promozioni più interessanti.

Sconti anche su Monster Hunter, Street Fighter e Resident Evil

Non potevano mancare anche dei saldi sui franchise di Street Fighter, Monster Hunter e Resident Evil. Monster Hunter World è in promozione a soli 9,89 euro o in coppia con l'espansione Iceborne a 14,99 euro, mentre Rise parte da 14,99 euro per la versione base senza DLC. Il remake di Resident Evil 4 è in offerta a 19,99 euro con un invitante sconto del 50%, mentre Village è sceso a 19,99 euro. Segnaliamo anche Street Fighter 6 a metà prezzo a 29,99 euro.

Un artwork con il Valstrax di Monster Hunter Rise

Tutte le offerte lanciate da Capcom su Steam per il capodanno cinese saranno disponibili fino al 10 febbraio a questo indirizzo, dunque avete poco meno di due settimane per approfittarne nel caso siate interessati. Anche Electronic Arts, Konami e Rockstar Games hanno lanciato una serie di sconti sulla piattaforma di Valve in questi giorni.