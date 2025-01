Nuove GPU Radeon RX 9070 XT a partire da 900 dollari? "Non è mai stato nei piani", dice AMD

La data di uscita e il prezzo delle nuove schede video AMD Radeon RX 9070 XT e RX 9070 è sempre più avvolto in un alone di mistero e incertezza. Nonostante i partner di AMD e i rivenditori abbiano già ricevuto le scorte, un embargo prolungato da parte dell'azienda ne impedisce la vendita.

Un prezzo di 899$? Mai stato nei piani di AMD, pare

Secondo il rivenditore Gplay, AMD avrebbe inizialmente previsto un prezzo per la RX 9070 XT più vicino alla RX 7900 XT che alla RX 7800 XT. Si parla, nello specifico, di 899 dollari per la RX 9070 XT e di 749 dollari per la RX 9070. Considerando le prestazioni trapelate, che indicano una scheda solo marginalmente più veloce della RX 7900 XT, questi prezzi sono apparsi decisamente elevati.

Anche perché Frank Azor, di AMD, aveva già chiarito che l'obiettivo dell'azienda è di competere con le schede di classe 70 di NVIDIA, il che suggerisce un prezzo più in linea con la RTX 5070 Ti (749 dollari) e la RTX 5070 (549 dollari). È quindi improbabile che AMD opti per un prezzo superiore ai 700 dollari per la RX 9070 XT e ai 500 dollari per la RX 9070.

E infatti nelle scorse ore è arrivata puntuale proprio la smentita dello stesso Azor, che ha scritto su X: "Anche se non commenteremo tutte le voci sui prezzi, posso dire che un prezzo di partenza di 899 dollari non è mai stato nei nostri piani".

Resta da vedere quale sarà la strategia finale di AMD per le nuove GPU RDNA 4. L'azienda ha ancora un mese di tempo per definire i prezzi e le specifiche, e la competizione con NVIDIA si preannuncia agguerrita. L'arrivo delle schede NVIDIA RTX 50, in particolare la RTX 5070 Ti e la RTX 5070, sembra infatti aver spinto AMD a rimandare il lancio delle proprie GPU, inizialmente previsto per fine gennaio, a marzo. La motivazione ufficiale riguarda l'ottimizzazione del software, ma è possibile che AMD abbia rivisto anche la propria strategia di prezzo.