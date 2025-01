Epic Games Store ha svelato il gioco gratis del 6 febbraio, che ci porta in fondo al mare

Come ogni giovedì, Epic Games Store ha svelato quale gioco regalerà la prossima settimana. A partire da giovedì 6 febbraio , potremo quindi riscattare l'affascinante Beyond Blue , un'avventura narrativa incentrata sull'esplorazione per giocatore singolo, che ci porterà a scoprire i segreti del mare. Potremo riscattarlo per sette giorni, fino allo sblocco del regalo successivo.

Nel profondo blu

Ambientato nel futuro, Beyond Blue ci mette nei panni di Mirai, una scienziata delle profondità marine. Entrata a far parte di una nuova squadra di ricerca, dovrà sfruttarne gli strumenti per ascoltare e interagire con l'oceano in un modo completamente nuovo, con l'obiettivo di comprenderlo meglio.

Mirai sotto il mare di Beyond Blue

Notevole il cast dei doppiatori, che include: Anna Akana (YouTube), Mira Furlan (Lost, Babylon 5), Hakeem Kae-Kazim (Black Sails, Hotel Rwanda) e Ally Maki (Toy Story 4). Notevole anche la colonna sonora, che vanta musiche originali di Miles Davis, The Flaming Lips, The Edisons e altri ancora.

Da sottolineare che il gioco è stato davvero apprezzato da chi lo ha giocato. Sviluppato dallo stesso studio di Never Alone e realizzato in collaborazione con BBC Studios (sviluppatori dell'acclamato Blue Planet II), OceanX Media e alcuni scienziati specializzati nello studio degli oceani, può vantare l'88% di recensioni positive su Steam, delle quasi 1.000 ricevute.

Vediamo anche quali sono i requisiti di sistema necessari per giocarci:

Minimi:

Processore e sistema operativo: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 x64

Processore: Intel Core i5-4460 / AMD FX-6300 @ 3.5 GHz o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 730 o AMD R9 270

DirectX: Versione 11

Memoria: 10 GB di spazio disponibile

10 GB di spazio disponibile

Processore e sistema operativo: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Visto che si parla di regali, andate pure a scaricare il gioco gratis dell'Epic Games Store di oggi. Cosa ne pensate del regalo della prossima settimana? È di vostro gradimento o lo salterete? Fatecelo sapere nei commenti.