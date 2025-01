Il nuovo trailer di Monster Hunter Wilds invita a cacciare in compagnia

Capcom e PlayStation hanno pubblicato un trailer promozionale di Monster Hunter Wilds per pubblicizzare il lancio del gioco in programma per la fine del prossimo mese su PC e console. Potrete visualizzarlo qui sotto.

Non aspettatevi nuovi mostri, ambientazioni o altro, si tratta piuttosto di un semplice spot che invita a i giocatori a fare gruppo per affrontare i minacciosi mostri del nuovo capitolo della serie, alternando sequenze di gameplay già note a scene in live action che richiamano in maniera ironica alcuni elementi della serie, come i compagni felyne, la cucina e i balletti di gruppo tramite i gesti.