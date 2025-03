The Last of Us Stagione 2 aggiunge nuovi tipi di infezione: il co-creatore dice che c'è un motivo

Nel videogioco invece sono le spore a causare l'infezione (oltre ovviamente all'essere morsi da un simil-zombi fungino, cosa valida anche per la versione televisiva). Bene, nella seconda stagione ci sarà spazio anche per le spore.

La prima stagione della serie TV di The Last of Us è abbastanza fedele al videogioco, ma si prende delle libertà in vari momenti per raccontare nuove storie o per adattarsi al nuovo formato. Ad esempio, nella serie televisiva gli infetti contagiano tramite una serie di tentacoli / viticci, che gli permettono anche di essere tutti connessi.

La spiegazione per le spore di The Last of Us Stagione 2

Gli showrunner della seconda stagione di The Last of Us hanno confermato la cosa durante un panel del SXSW. Anche Neil Druckmann - co-creatore dei videogiochi e della serie TV - ha spiegato il tutto, indicando anche perché ora le spore siano tornate.

Druckmann afferma che in The Last of Us Stagione 2 ci sarà un aumento del numero e dei tipi degli infetti. "Nella Stagione 1", dice "abbiamo introdotto qualcosa che non era presente nel gioco, ovvero i viticci che si diffondono ovunque. Quella era una delle forme dell'infezione. Quella che vedete nel nuovo trailer, è una forma aerea di infezione". Graig Mazin ha detto più semplicemente: "le spore sono tornate".

Druckmann ha aggiunto: "Il motivo per cui le stiamo introducendo ora è legato al fatto che, in precedenza, era qualcosa che volevamo mettere alla prova e capire se poteva andare bene o meno. Il punto è che tutto deve servire per costruire il dramma. Ci deve essere una ragione narrativa per introdurle ora e la ragione esiste". Non precisa però quale sia questa ragione.

Uno dei motivi per evitare le spore in passato era legato al fatto che per troppo tempo gli attori avrebbero dovuto indossare delle maschere sul viso: nel videogioco vediamo comunque i personaggi di schiena la maggior parte del tempo, ma nella serie coprire troppo i volti dei personaggi non è una buona idea. Vedremo come saranno gestite le cose in futuro.

Si èpoi parlato del fatto che l'attrice di Abby di The Last of Us Stagione 2 non riesce a ignorare le critiche online.