DeepSeek e il profitto "teorico" del 545%: realtà o speculazione?

La startup di intelligenza artificiale DeepSeek ha recentemente pubblicato dati che suggeriscono margini di profitto teorici del 545% , un'affermazione che ha destato molto interesse nel settore tecnologico. Tuttavia, l'azienda ha chiarito che si tratta di un calcolo ipotetico, basato su un modello di entrate che al momento non riflette la realtà operativa.

Numeri da capogiro, ma con molti "se" e "ma"

In un post su X e in un approfondimento su GitHub, DeepSeek ha spiegato il proprio metodo per aumentare il throughput e ridurre la latenza. Analizzando i dati relativi a un periodo di 24 ore di utilizzo dei suoi modelli V3 e R1, l'azienda ha stimato che, se tutto il traffico fosse stato fatturato ai prezzi del modello R1, avrebbe generato 562.027 dollari di entrate giornaliere.

Il chatbot di DeepSeek

D'altro canto, il costo per noleggiare le GPU necessarie per l'elaborazione sarebbe stato di 87.072 dollari, lasciando un impressionante margine teorico del 545%.

Tuttavia, DeepSeek ha ammesso che i suoi ricavi effettivi sono "sostanzialmente inferiori", a causa di diversi fattori come i prezzi più bassi per il modello V3, gli sconti notturni sui servizi e molte funzionalità ancora gratuite (web e app accessibili senza pagamento).