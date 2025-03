Steam ha raggiunto un nuovo record di utenti connessi, spinto anche da Monster Hunter Wilds

Come abbiamo visto, infatti, il nuovo action RPG di Capcom appena uscito ha già battuto Elden Ring e Cyberpunk 2077 nella sua prima giornata di presenza sulla piattaforma, nonostante la presenza anche di tantissime recensioni negative , e probabilmente ha contribuito a una notevole concentrazione di giocatori su Steam in queste ore.

Nuovi picchi si registrano praticamente con frequenza mensile da un po' di tempo a questa parte, dovuti anche alla naturale espansione dell'intera piattaforma Steam che ovviamente innalza la quantità di utenti registrati in generale, ma non è da escludere che Monster Hunter Wilds abbia contribuito a questo nuovo risultato.

Nelle ore scorse, Steam ha raggiunto un nuovo record di utenti connessi contemporaneamente secondo i dati raccolti da SteamDB, arrivando all'impressionante quota di 40.270.997 utenti online nello stesso momento sulla piattaforma, di cui 12.812.379 impegnati in gioco, altro record per quanto riguarda questo particolare frangente.

Un andamento in costante crescita

L'andamento di Steam negli ultimi mesi è in costante crescita: praticamente di mese in mese l'asticella viene alzata e viene registrato un nuovo record di utenti connessi, con con picchi particolari registrati lo scorso settembre e anche con il record dello scorso dicembre.



Tuttavia, il numero raggiunto in queste ore è il massimo mai visto finora nella storia di Steam, e possiamo immaginare che sia destinato ad essere superato nuovamente nel prossimo periodo, considerando che anche il 2025 si presenta decisamente ricco di uscite in grado di attirare un notevole numero di giocatori online.

Ovviamente gran parte di questi sono utenti che risultano presenti su Steam ma non stanno giocando, dunque si trovano in una situazione di "idle" che viene comunque registrata dal sistema, ma è notevole anche il fatto che in queste ore si sia registrato il picco di giocatori effettivamente attivi in-game.