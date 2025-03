Xbox ha "diversi giochi che non sono ancora stati annunciati" in programma per i prossimi mesi

Il capo di Xbox Game Studios, Craig Duncan, ha svelato di recente che Xbox ha "diversi giochi che non sono ancora stati annunciati" e che si aggiungono dunque alle uscite già note per i prossimi mesi del 2025 e probabilmente oltre.

L'informazione era alquanto nascosta nella recente videointervista a Duncan che è stata dominata soprattutto dal rinvio di Fable e dalla presentazione delle nuove scene di gameplay dall'atteso gioco di Playground Games, che è stato recentemente spostato al 2026 rispetto alla finestra di lancio prevista in precedenza per quest'anno.

L'intenzione di Duncan, con la sua affermazione, era di tranquillizzare gli utenti sul fatto che le uscite comunque non mancheranno per i prossimi mesi, e che queste a quanto pare comprendono anche giochi che ancora non conosciamo ma sono previsti per il prossimo periodo.