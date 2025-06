Il trailer del gameplay di Hirogami conferma la data di uscita su PC e PS5

Hiro, tuttavia, non è un eroe qualunque: può trasformarsi in diverse forme origami , ciascuna dotata di abilità specifiche che cambiano radicalmente l'approccio a esplorazione, puzzle e combattimento.

Ambientato in un mondo fatto di carta, il titolo di Bandai Namco si presenta come un action platform ispirato all'antica arte dell'origami , che funge da peculiare meccanica all'interno dell'esperienza e la caratterizza in maniera forte.

Un'esperienza mutevole

Ogni trasformazione in Hirogami rappresenta un inno alla creatività, mentre sfruttiamo nuove capacità di volta in volta per interagire con l'ambientazione in maniera originale e dinamica, aprendo passaggi e attivando meccanismi per andare avannti.

Anche il sistema di combattimento riflette l'identità fragile e fantasiosa di Hirogami: il protagonista impugna un ventaglio di carta per colpire i nemici, ma potrà anche schiacciare, avvelenare o polverizzare gli avversari usando poteri cartacei tanto originali quanto letali.