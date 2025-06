Ahoy è una simulazione marinara d'epoca, annunciato con uno spettacolare trailer cinematografico

Ahoy, spiega la descrizione ufficiale del gioco, "è un viaggio multigiocatore nel 1780 ", che ci consente dunque di calarci nei panni di un capitano o ufficiale dell'epoca ed esplorare i mari, seguire rotte note o ignote e ingaggiare battaglie in un periodo in cui la supremazia sul mare aveva importanza fondamentale.

Navigare nel 700

Non ci sono ancora molti dettagli e il trailer pubblicato non mostra praticamente nulla del gioco vero e proprio, servendo soprattutto a mostrare qualcosa dell'atmosfera e ovviamente dell'ambientazione storica presa come elemento fondamentale per costruire il tutto.

Ahoy dovrebbe essere un gioco di avventura navale ambientato nell'epoca storica dei Caraibi della fine del XVIII secolo, nell'epoca d'oro della navigazione a vela, con la possibilità di prendere decisioni in grado di plasmare la narrazione e influenzare il destino del Nuovo Mondo, nientemeno.

Inoltre, a quanto pare, la sua struttura si basa fortemente sull'azione multiplayer cooperativa, dunque si tratta di un'esperienza di navigazione condivisa in base a quanto riferito dagli sviluppatori.

Ahoy è attualmente anche protagonista di un'iniziativa di crowdfunding su Kickstarter.