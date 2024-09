Hell is Us è tornato a mostrarsi con un inquietante trailer che mostra per la prima volta il gameplay

È un gioco d'azione e avventura ambientato in un mondo dilaniato da una guerra civile, che vede il protagonista impegnato in una lotta costante contro creature emerse da un evento misterioso chiamato semplicemente "la calamità".

Si tratta del nuovo gioco da parte dell'art director di Deus Ex , e si presenta davvero molto interessante, caratterizzato da una strana ambientazione che mischia elementi futuristici ad altri alquanto onirici e fantasiosi, per un mix che risulta davvero particolare e inquietante.

Tra i primi titoli che hanno aperto lo State of Play di questa notte c'è anche Hell is Us , un nuovo action adventure dall'ambientazione molto particolare, costruito in Unreal Engine 5 e da parte del team Rogue Factor e Nacon, mostratosi con un primo gameplay trailer .

Vediamo per la prima volta il gameplay

Il nuovo trailer di presentazione dallo State of Play parte con un taglio particolarmente ispirato e artistico e poi passa a mostrare anche alcune scene di gameplay.

Vediamo dunque il protagonista, armato di spada e accompagnato da un drone, combattere all'interno di varie ambientazioni contro strane creature umanoidi.

L'art director Jonathan Jacques-Belletête ha già dimostrato le sue capacità occupandosi dell'impronta artistica di Deus Ex: Human Revolution e Deus Ex: Mankind Divided, oltre ad aver collaborato anche su Marvel's Guardians of the Galaxy prima di uscire da Eidos Montreal.

"Il nostro obiettivo con Hell is Us è tornare alle vere avventure con esplorazione", ha affermato il director, "Senza il bisogno di quest log dettagliati o precisi waypoint sulla mappa, vogliamo che i giocatori provino il brivido dell'avventura, guidati dai propri sentimenti e dall'istinto".

Hell is Us non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe arrivare nel 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, tempo fa ne avevamo visto un videodiario sulla creazione del mondo di gioco.