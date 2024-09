Palworld è disponibile da oggi su PS5: la causa legale non ferma il progetto?

Allo State of Play di settembre 2024, Sony ha mostrato la versione PlayStation di Palworld, il gioco d'azione e sopravvivenza a mondo aperto a base di cattura di mostri e sparatorie in terza persona che tanto ha avuto successo a inizio anno.

Palworld è da ora disponibile su PS5. Ricordiamo che Palworld era già disponibile su PC e Xbox. Il gioco è recentemente tornato al centro dell'attenzione mondiale perché il team di sviluppo è stato portato in tribunale da Nintendo. È ancora presto per sapere come andranno le cose, ma pare che per il momento il gioco sia pronto per PlayStation 5.

Diteci, acquisterete Palworld su PS5 oppure avete già dato su altre piattaforme?