Su Steam è partito il festival dei Giochi di ruolo a turni, con sconti su moltissimi titoli

È partito un nuovo festival su Steam, quello dei giochi di ruolo a turni , che consente di portarsi a casa tanti giochi incredibili e profondissimi a prezzi ribassati. Steam descrive l'evento come "Una celebrazione dei GDR a turni, giochi in cui diventi più forte ad ogni battaglia," per poi proporre una selezione dei giochi in offerta, partendo da quelli già presenti nella vostra lista dei desideri .

Qualche offerta

Fanno parte del festival davvero centinaia di giochi, dei quali ne citeremo giusto alcuni. Ad esempio è possibile acquistare Octopath Traveler II con il 40% di sconto, quindi a 35,99 euro invece di 59,99 euro, oppure l'edizione definitiva di Dragon Quest XI con il 50% di sconto, quindi a 19,99 euro invece di 39,99 euro.

Se vogliamo rimanere sui titoli giapponesi abbiamo Persona 4 Golden a 11,99 euro invece di 19,99 euro (-40%) e Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout a 19,79 euro invece di 59,99 euro (-67%). Tra i giochi occidentali vi segnaliamo ATOM RPG: Post-apocalyptic indie game a 4,49 euro invece di 14,99 euro (-70%), Colony Ship: A Post-Earth Role Playing Game a 22,79 euro invece di 37,99 euro (-40%) ed Age of Wonders 4 a 32,49 euro invece di 49,99 euro (-35%) (quest'ultimo è più uno strategico con elementi da gioco di ruolo, ma non sottilizziamo). Insomma, vale davvero la pena di farsi un giro per il festival, che parte oggi e durerà fino al 7 ottobre alle 19:00. Sicuramente troverete qualcosa da scoprire, se apprezzate questo appassionante genere.