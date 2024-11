Un torneo ufficiale di Dragon Ball: Sparking! Zero si è trasformato in un disastro comico

Che Dragon Ball: Sparking! Zero non fosse adatto per la scena degli esport lo avevano detto anche gli sviluppatori, ma che uno scontro al vertice di un torneo ufficiale sponsorizzato da Bandai Namco si potesse trasformare in una ridicola pantomima non lo aveva anticipato nessuno. Questo però è ciò che è successo durante le qualificazioni francesi per il torneo Dramatic Showdown, con una coppia di giocatori che ha dimostrato quanto si possano sfruttare fino allo sfinimento le meccaniche volutamente squilibrate del gioco, dividendo la community sul fatto che vadano corrette o no.

Un noiosissimo scontro al vertice

In generale i match delle qualificazioni francesi sono stai anche piacevoli da vedere, ma quando è arrivato il match clou, ossia la finale tra Hilliasteur e Shiryuu... è successo un vero pandemonio.

I due hanno iniziato e continuato a volare su e giù, ripetutamente, per tutto l'incontro. Poiché i personaggi Androidi in Sparking Zero non consumano Ki quando schivano, è relativamente facile mantenere le distanze dall'avversario. Quindi, una strategia efficace consiste nel cercare di avvicinarsi per il primo colpo, infliggere un piccolo danno e poi semplicemente mantenere le distanze fino allo scadere del tempo.

Il problema è che le regole del torneo prevedevano una durata delle partite di 600 secondi, il che significa che tutti gli spettatori hanno dovuto aspettare 10 minuti interi mentre Hilliasteur e Shiryuu si rincorrevano a distanza, annoiandosi a morte. Non proprio una finale da sogno. La trasmissione ufficiale è stata presto interrotta, lasciando i commentatori a chiacchierare in attesa della fine della partita. Alla fine ha vinto Shiryuu.

Alcuni giocatori hanno visto il tutto come una sorta di combine tra i due, attuata per mostrare gli squilibri presenti nelle meccaniche di Dragon Ball: Sparking! Zero. Shiryuu pare essere tra quelli che chiedono un aggiornamento che risolva i problemi di bilanciamento, visto che ha pubblicato il video della finale su X, commentandolo: "HO VINTO SEMPLICEMENTE CORRENDO CON GLI ANDROIDI #FIXSPARKINGZERO".

Hilliasteur di suo non sembra che fosse a conoscenza dell'iniziativa del suo avversario: "Shiryuu e io abbiamo giocato seriamente per 10 minuti mentre tagliavano la diretta. Dopo la partita, ci è stato detto di smettere e di 'giocare davvero', anche se le avevo provate tutte, persino a usare i giganti. Il problema è che ci hanno avvertito che saremmo stati squalificati se fosse successo di nuovo."

C'è da dire che, noia a parte per gli spettatori, i due non hanno barato, ma hanno solo sfruttato le falle del sistema del gioco, che consente il verificarsi di situazioni simili. Inoltre, nessuna regola del torneo sanciva che non era possibile giocare così, quindi non sono avvenute delle vere e proprie violazioni.

Per altri dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Dragon Ball: Sparking! Zero.