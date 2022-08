Assassin's Creed Infinity, Giappone confermato come ambientazione da Tom Henderson

Assassin's Creed Infinity avrà come ambientazione il Giappone, o meglio quello nipponico sarà uno degli scenari che troveremo all'interno della piattaforma Ubisoft, destinata a ospitare diverse avventure differenti: lo ha confermato il noto leaker Tom Henderson.

Come ricorderete, è stato per primo Jeff Grubb a sostenere che Assassin's Creed Infinity sarà ambientato in Giappone, dopodiché è arrivato l'interessante trailer fanmade in Unreal Engine 5 con l'ambientazione giapponese per Assassin's Creed a mostrarci come potrebbe essere il gioco.

Stando alle fonti di Henderson, il modulo giapponese di Infinity viene definito internamente Project Red, forse per via del rosso nella bandiera giapponese. Il leaker ha cercato di carpire ulteriori informazioni sui social, ad esempio quale team di Ubisoft lo sta sviluppando.

Detto questo, non manca poi molto alle presentazioni ufficiali, se è vero che il futuro di Assassin's Creed verrà svelato a settembre, probabilmente tramite un evento in cui si parlerà sia del chiacchierato Assassin's Creed Rift che di Infinity.

Non c'è dubbio che l'ambientazione giapponese sia da anni fra le più quotate per il franchise, con tantissimi utenti che hanno cercato di convincere Ubisoft ad accontentarli in tal senso: a quanto pare i loro desideri stanno per essere esauditi.