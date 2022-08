eFootball 2022, aggiornamento a eFootball 2023 annunciato da Konami: ecco quando arriverà

eFootball 2022 riceverà un aggiornamento che trasformerà il gioco in eFootball 2023 a fine agosto: lo ha annunciato Konami, aggiungendo che ulteriori informazioni sull'update verranno pubblicate a breve.

Come sappiamo, l'ex Pro Evolution Soccer è stato protagonista di un debutto disastroso, ma è poi stato migliorato in maniera sostaziale nel corso dei mesi, come dimostra il video che confronta la versione attuale e quella del lancio di eFootball 2022.

Immaginiamo dunque che il passaggio all'edizione 2023 porterà con sé ulteriori migliorie e rifiniture, nell'ambito di quella che, come prospettato, si pone come una vera e propria piattaforma live service e non come un prodotto distribuito di anno in anno in maniera tradizionale.

Konami ha tenuto a precisare che continuerà a raccogliere i feedback provenienti dagli utenti al fine di introdurre le feature più richieste e di migliorare quelle già presenti, così da poter offrire un'esperienza in linea con le aspettative degli appassionati.

Le personalizzazioni, i crediti e i salvataggi di eFootball 2022 potranno infine essere trasferiti alla nuova edizione: in tal senso, il team di sviluppo ha invitato a controllare gli annunci in-game con tutte le istruzioni.

Se non l'avete ancora letta, ecco la nostra recensione di eFootball 2022.