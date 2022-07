Assassin's Creed Infinity sarà ambientato in Giappone, secondo Jeff Grubb

Stando al giornalista e noto insider Jeff Grubb, Assassin's Creed Infinity sarà ambientato in Giappone, esaudendo così i desideri di tanti fan che chiedevano a gran voce un gioco della serie ambientato nella terra dei samurai.

La soffiata è arrivata durante il podcast Game Mess Decides, dove Grubb ha affermato di aver sentito dalle sue fonti che il Giappone sarà una delle ambientazioni di Assassin's Creed Infinity, il gioco della serie che ipoteticamente dovrebbe uscire dopo "Rift", che invece pare sarà ambientato a Baghdad secondo il giornalista Jason Schreier. Grubb inoltre ha aggiunto che le sue fonti gli hanno descritto Infinity come un RPG con un mondo open world enorme, dunque in linea con gli ultimi capitoli della serie.

Come sappiamo Assassin's Creed Infinity non solo sarà un nuovo capitolo della serie, ma anche una piattaforma live service, sviluppata da Ubisoft Montreal e Ubisoft Quebec, che si espanderà negli anni con nuovi contenuti. Stando alle voci di corridoio, il gioco presenterà molteplici setting, quindi oltre il Giappone (se confermato) i giocatori visiteranno altre location ed epoche temporali differenti.

Il futuro della serie Assassin's Creed verrà svelato durante l'Ubisoft Forward del 10 settembre. Per l'occasione probabilmente ci sarà spazio per l'annuncio di Assassin's Creed Rift, ma non è da escludere a priori qualche anticipazione sull'ambizioso progetto Infinity.