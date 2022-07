Assassin's Creed Infinity, il rumor sull'ambientazione azteca è falso, secondo Jason Schreier

Jason Schreier ha seccamente smentito che Assassin's Creed Infinity avrà un'ambientazione azteca, come vuole una recente voce di corridoio. Il giornalista di Bloomberg è intervenuto direttamente nel thread di Twitter dove veniva ripreso quanto scritto su Twitter dall'insider Jeremy Penter.

Schreier: "Il prossimo Assassin's Creed è Rift, che è ambientato a Baghdad. Dopodiché ci sarà Assassin's Creed Infinity che, anche se includerà diversi giochi / esperienze / biomi / quel che volete, non avrà un'ambientazione azteca, almeno stando alle prime due di cui ho sentito parlare."

Insomma, Schreier, che non parla mai a caso, potrebbe aver messo fine definitivamente a questa voce di corridoio. Comunque sia, per sapere chi ha ragione, non resta che aspettare.

Niente aztechi per Assassin's Creed Infinity

Ubisoft di suo non ha svelato molto sui progetti relativi ai prossimi Assassin's Creed. Non ha neanche confermato l'esistenza di Rift, a dirla tutta, ma ha già parlato pubblicamente di Assassin's Creed Infinity, che non sarà free-to-play, avrà molti elementi narrativi e dovrebbe uscire nel 2024 o oltre. Più che un gioco singolo dovrebbe essere una piattaforma live service in cui far crescere la serie attraverso una serie di esperienze differenti.

Rift dovrebbe invece essere un Assassin's Creed minore, lanciato come tappabuchi in attesa di Assassin's Creed Infinity.