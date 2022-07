Assassin's Creed: il prossimo gioco sarà ambientato nell'era Azteca, per un insider

In attesa di scoprire il futuro della serie Assassin's Creed, che verrà svelato probabilmente a settembre durante l'Ubisoft Forward, in rete sta circolando un rumor secondo cui il prossimo capitolo sarà ambientato nell'era Azteca.

L'indiscrezione è stata lanciata su Twitter dallo YouTuber Jeremy Penter, aka ACG. Pur trattandosi di informazioni non ufficiali e che come tali vi consigliamo di prendere con le molle, c'è da dire che l'insider è ritenuto affidabile, dato che in passato ha condiviso dettagli di vari giochi di Ubisoft e in particolare ha svelato l'esistenza di Far Cry Primal prima del suo annuncio ufficiale.

Gli Aztechi sono stati una delle grandi civiltà precolombiane che popolò la regione mesoamericana dell'attuale Messico dal XIV al XVI secolo. Al suo apice, la cultura azteca vantava ricche e complesse tradizioni mitologiche religiose. Nel 1521 Hernán Cortés, conquistò la capitale, Tenochtitlan, dove gli spagnoli fondarono il nuovo insediamento di Città del Messico e successivamente colonizzarono l'America Centrale. Senza dubbio potrebbe trattarsi di un setting molto affascinante per un gioco della serie di Assassin's Creed.

Ubisoft svelerà il futuro della serie Assassin's Creed a settembre, dunque è molto probabile che per l'occasione verrà annunciato ufficialmente il prossimo capitolo. Il reveal potrebbe avvenire durante l'Ubisoft Forward del 10 settembre, giorno in cui tra l'altro si chiuderanno le celebrazioni per il quindicesimo anniversario della saga.