Memories Remain, il provato di un’avventura narrativa ambientata in Italia

Big Fish, film del 2003 diretto da Tim Burton, racconta la storia di Will Bloom e del tentativo di scoprire la verità che si nasconde nelle storie fantastiche che suo padre Edward, ormai in punto di morte a causa del cancro, ha raccontato a lui e agli altri per tutta la vita. Davvero vuole che le persone credano che abbia conosciuto giganti, che abbia lavorato in un circo diretto da un lupo mannaro e che abbia piantato milioni di asfodeli per conquistare Sandra, la donna della sua vita?

Memories Remain è un progetto scolastico realizzato da un team di ragazzi delle Event Horizon School e pubblicato su itch.io come demo gratuita. Il gioco parte nel giorno del funerale dell'anziano Piero, di cui inizialmente non sappiamo nulla. Intorno alla sua bara ci sono alcuni parenti che prendono a raccontare storie fantastiche che lo riguardano, facendo innervosire il nipote Marco, che non ne può più di ascoltarle. Il giovane non solo considera quei racconti falsi, ma anche dannosi, al punto che, in preda alla rabbia, decide d'imbarcarsi in un viaggio verso Isola Minore per andare alla ricerca dei vecchi amici di suo nonno e dimostrare la sua tesi.

Gameplay

Oche giganti, non vi temiamo

Memories Remain è un'avventura narrativa, dal sistema di gioco davvero molto semplice. Sostanzialmente si guida Piero per Isola Minore, l'unico luogo visitabile, e lo si fa parlare con i personaggi presenti premendo un tasto, in modo simile a un gioco di ruolo giapponese. Ogni tanto bisogna scegliere cosa fargli dire, tramite una semplice interfaccia di selezione delle battute, e si può svolgere una missione secondaria che ci richiede di trovare dei gatti, ma è davvero tutto qui. La demo è molto breve, ma francamente deliziosa, vuoi per lo stile grafico da libro illustrato, che di fatto sostiene e rende piacevole l'intera esperienza grazie alla bellezza dei disegni e alla paletta cromatica colorata e vivace, vuoi per la storia raccontata, che si pone gli interrogativi giusti e rimanda a un'eventuale versione finale per le risposte, lasciando il giocatore curioso di scoprire la verità.

Girando per l'isola si incontra in particolare un personaggio che ha una storia legata a Piero da raccontare. In questo caso si passa da una narrazione di solo testo a una interattiva, ossia il giocatore è chiamato a vivere direttamente il racconto, guidando un aitante Piero nei panni di un cavaliere medievale, che deve vedersela con dei goblin e un'oca gigante a tre teste mentre scorta una donzella fino alla torre dell'isola. Durante la breve avventura, spunta anche una specie di sistema di combattimento, che richiede di selezionare l'azione giusta da compiere in base alla descrizione della situazione (il nemico è distratto? Allora si può colpire. Il nemico attacca? Meglio difendersi con lo scudo o provare a schivare). Non aspettatevi però punti esperienza, gestione dell'equipaggiamento o cose del genere, perché non è proprio il caso.

Perché raccontare tante storie a un funerale?

Al massimo la donzella curerà Piero in caso subisca un paio di colpi e si recupererà un'arma mitologica nascosta in un forziere gigante posto nella piazza del paese. In Memories Remain tutto è racconto e come tale viene fatto vivere. Finita la storia di Piero cavaliere finisce anche la demo. Raggiunto un certo posto infatti, partiranno i titoli di coda, in cui si viene rimandati alla versione completa per la conclusione. Versione completa che a questo punto non vediamo l'ora di poter giocare, per scoprire come mai Piero amasse trasfigurare la realtà in questo modo.