What Remains of Edith Finch su PS5 e Xbox Series X|S nel video di Digital Foundry

What Remains of Edith Finch è stato aggiornato pochi giorni fa alle versioni PS5 e Xbox Series X|S, e Digital Foundry ha realizzato l'immancabile video analisi per capire come il titolo di Giant Sparrow giri sulle console next-gen.

Disponibile dal 28 luglio, l'edizione next-gen di What Remains of Edith Finch mette in campo una risoluzione dinamica che opera quasi sempre a 4K reali e 60 fps su PlayStation 5 e Xbox Series X, mentre su Xbox Series S le cose purtroppo funzionano diversamente.

La piattaforma di nuova generazione economica di Microsoft non si spinge infatti oltre i 1080p, ma soprattutto punta a un target di 30 frame al secondo per la maggior parte delle sequenze, con brevi variazioni a 60 fps che si rivelano sorprendentemente fluide e stabili.

In linea di massima il lavoro svolto dagli sviluppatori appare solido e l'esperienza guadagna parecchio dal punto di vista visivo, cosa che risulta evidente nel confronto con la versione PS4, sostanzialmente meno definita e fluida.

