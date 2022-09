Resident Evil Village: il DLC Shadows of Rose sarà la conclusione della saga dei Winters

Capcom ha affermato che Resident Evil Village: Shadows of Rose, ovvero il nuovo DLC in arrivo il 28 ottobre per l'ottavo capitolo della serie, rappresenterà di fatto la conclusione della saga della famiglia Winters, partita con il capitolo precedente.

Resident Evil 7 ha rappresentato uno spettacolare rilancio per la saga horror di Capcom, stravolgendone la struttura e le atmosfere ma recuperando anche alcuni elementi di base della tradizione.

Resident Evil Village: Shadows of Rose, uno screenshot

Un elemento portante è stata l'introduzione di Ethan Winters, che è di fatto entrato a far parte della mitologia di Resident Evil dando origine a un nuovo arco narrativo che ha coinvolto anche altri personaggi storici della serie.

Ebbene, questo arco narrativo troverà la sua conclusione nel prossimo DLC di Resident Evil Village: Shadows of Rose, che si concentrerà sul personaggio di Rose aggiungendo circa 4 ore di gameplay narrativo alla storia del gioco principale, racconterà la fine della storia dei Winters.

Ovviamente, Masachika Kawata di Capcom non ha potuto svelare cosa sia in programma per il futuro di Resident Evil, ma è evidente che Resident Evil 9 non vedrà il ritorno della famiglia Winters, almeno non nel ruolo centrale che ha avuto negli ultimi due capitoli.

Non è detto che questo abbandono dei personaggi e delle atmosfere che hanno caratterizzato Resident Evil 7 e Resident Evil Village significhi anche un ritorno all'impostazione più tradizionale, ma certo il profondo lavoro effettuato da Capcom per inserire la visuale in terza persona in Shadows of Rose e nello stesso Village potrebbe tornare utile per l'impostazione dell'ipotetico Resident Evil 9, staremo a vedere. Nel frattempo, abbiamo visto un video di gameplay da 7 minuti al TGS 2022 per Shadows of Rose, oltre ad aver provato il DLC in terza persona direttamente alla fiera giapponese.