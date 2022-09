Resident Evil Village: Shadows of Rose, video di gameplay da 7 minuti dal TGS 2022

Resident Evil Village: Shadows of Rose è protagonista di un video di gameplay della durata di sette minuti, catturato da IGN durante il TGS 2022 sulla base della demo messa a disposizione da Capcom.

Come saprete, abbiamo provato Resident Evil Village: Shadows of Rose al TGS 2022 e l'espansione ci è sembrata interessante, inclusa la nuova visuale in terza persona che prende le distanze dalla prima persona delle avventure di Ethan Winters.

Certo, la demo mostra solo alcuni dei nemici che ci troveremo ad affrontare nella campagna dedicata a Rose, ponendo qualche dubbio anche sulle capacità della protagonista, che potrebbero influenzare il bilanciamento della difficoltà in maniera imprevedibile.

Riusciranno gli sviluppatori a trovare il giusto equilibrio da qui al lancio del pacchetto, fissato al 28 ottobre per tutti i possessori di Resident Evil Village? Lo scopriremo solo fra qualche settimana.