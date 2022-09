Classifica UK: Splatoon 3 sempre primo, Horizon Forbidden West resiste

Come ogni inizio settimana, arriva anche oggi la classifica settimanale del Regno Unito, che vede ancora Splatoon 3 in testa per quanto riguarda le vendite retail, ma con Horizon Forbidden West che mantiene la seconda posizione, grazie soprattutto ai bundle con PS5.

Vediamo dunque la top ten dei giochi più venduti in UK nella settimana appena trascorsa, per quanto riguarda il mercato fisico:

Splatoon 3 Horizon Forbidden West Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch Sports Minecraft NBA 2K23 Animal Crossing: New Horizons Pokémon Legends: Arceus GTA 5 The Last of Us Parte 1

Si tratta, ancora una volta, di una classifica fortemente dominata da Nintendo Switch, che si conferma la console più presente sul mercato fisico. Tuttavia, sembra che Splatoon 3 abbia venduto anche molto sul piano digitale, cosa che ha portato a vendite record per il lancio del gioco.

Horizon Forbidden West mantiene la seconda posizione e rimane spinta in alto grazie ai bundle che caratterizzano il mercato britannico: il gioco viene infatti venduto insieme a PS5, dunque con il ritorno di scorte di console in vendita anche il titolo Guerrilla ne beneficia.

The Last of Us Parte 1 scivola invece in decima posizione, proseguendo il trend in calo dopo il lancio, considerando che la settimana scorsa era quarto.