Offerte Amazon: Five Nights at Freddy's: Security Breach al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Five Nights at Freddy's: Security Breach in versione PS5 con uno sconto di 10€, ovvero del 25%. Il prezzo consigliato per Five Nights at Freddy's: Security Breach è 39.99€. Lo sconto attuale è il migliore di sempre: sin dall'uscita, di rado questa versione del gioco è stata messa in offerta e questo minimo storico viene proposto oggi per la prima volta. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La descrizione ufficiale del prodotto recita: "Five Nights at Freddy's: Security Breach è l'ultimo capitolo della saga horror per tutta la famiglia amata da milioni di persone in tutto il mondo. Vesti i panni di Gregory, un ragazzo rimasto chiuso nel Mega Pizzaplex di Freddy Fazbear per tutta la notte. Aiutato da Freddy Fazbear in persona".

Five Nights At Freddy's: Security Breach

