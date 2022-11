Halo Infinite: immagini delle mappe della Stagione 3 trapelano in un leak

Halo Infinite dovrà ancora attendere per ottenere la sua Stagione 3, attualmente prevista nel 2023, ma un'idea sulle nuove mappe in arrivo possiamo farcela guardando le immagini che sono trapelate attraverso un leak, che sembrano illustrare alcuni aspetti di questi nuovi contenuti.

Secondo quanto riferito da varie fonti, le nuove mappe in questione sono al momento due e si chiamano Cliffhanger e Oasis, entrambe in arrivo alla conclusione della Stagione 2 in corso e con l'avvio della prossima season 3: Echoes Within.



Non ci sono ancora conferme sul fatto che si tratti di materiale genuino, ma le immagini hanno l'aria di essere reali. Cliffhanger sembra sia ambientata in un luogo ad altitudine elevata ed è considerata "altamente classificata", forse per la presenza di strutture avanzate in quella che sembra un'ambientazione montana ricca di alture e possibili dirupi.

Al contrario, Oasis sembra avere un'ambientazione desertica, con sabbia rossa e terreno argilloso, strutture basse e chiuse ma anche un'imponente guglia che si staglia sullo sfondo, il cui utilizzo non è chiaro al momento. Le due mappe dovrebbero dunque aggiungersi al catalogo di Halo Infinite, che contiene al momento 12 ambientazioni tra Arena e Big Team Battle, tra la fine della Stagione 2 e l'inizio della Stagione 3, ma non ci sono ancora informazioni precise al riguardo.

Nel frattempo, il Winter Update ha messo a disposizione la Forgia e la campagna co-op online, con la prima che sta già iniziando a portare notevoli risultati, con una grande quantità di contenuti creati dalla community di utenti di Halo Infinite. Tra le altre cose, è emerso anche che il ray tracing su PC arriverà a marzo 2023.