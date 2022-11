Amazon Prime Gaming: giochi gratis di dicembre 2022 svelati da un leak

Gli abbonati ad Amazon Prime Gaming stanno per ricevere una nuova mandata di giochi gratis a dicembre 2022, e in attesa dell'annuncio ufficiale c'è l'immancabile leak ad anticipare i possibili contenuti previsti per il mese prossimo.

Questi sono i titoli riferiti dall'utente mydealz sul sito gg.deals, fonte considerata piuttosto affidabile sull'argomento:

Quake

Brothers: A Tale of Two Sons

Spinch

Doors: Paradox

Banners of Ruin

Il primo ha bisogno di ben poche presentazioni: Quake è un classico, un gioco veramente storico che ha contribuito a formare il genere degli sparatutto in prima persona, proseguendo nella scuola costituita da id Software. Si tratta ovviamente di un gioco datato, ma risulta ancora godibile per chi apprezza un'esperienza old school.

Brothers: A Tale of Two Sons è il primo gioco di Josef Fares, diventato ultimamente molto famoso soprattutto grazie a It Takes Two. Già in questo titolo sperimentava il concetto di cooperazione facendoci usare due personaggi contemporaneamente, ma utilizzabili anche da un singolo giocatore.

Spinch è un coloratissimo e psichedelico platform in 2D caratterizzato da una grafica veramente folle, che richiama alcune opere in pixel art in stile Eboy (l'artista, non il genere emerso successivamente). Doors: Paradox è una sorta di puzzle game ambientato in vari diorami 3D da esplorare, alla ricerca di oggetti, incastri e funzionamenti dei vari meccanismi presenti per poter passare oltre.

Infine, Banners of Ruin è un RPG deck builder con combattimenti a turni caratterizzato da una strana ambientazione fantasy con animali antropomorfi. Attendiamo, a questo punto, un'eventuale conferma da parte di Amazon per quanto riguarda i giochi di dicembre, ricordando nel frattempo i giochi gratis di novembre 2022 per Amazon Prime Gaming.