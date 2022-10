Amazon Prime Gaming: giochi gratis di novembre 2022 svelati da un leak

Come ogni fine del mese, parte l'attesa per l'annuncio dei giochi gratis dei vari servizi su abbonamento, in questo caso per quanto riguarda Amazon Prime Gaming e i titoli previsti a novembre 2022, che potrebbero essere stati svelati al completo da un leak a dire il vero piuttosto verosimile.

L'informazione arriva dal solito utente billbil-kun di DeaLabs, che ormai abbiamo imparato a conoscere come una delle fonti più affidabili in assoluto per quanto riguarda questo genere di informazioni.

Fallout: New Vegas in un'immagine che mostra uno scontro nel gioco

Poniamo dunque ancora la questione al condizionale ma i giochi qui riportati saranno con ogni probabilità quelli in arrivo nel catalogo di Amazon Prime Gaming a novembre 2022 per PC:

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

WRC 9 FIA World Rally Championship

Last Day of June

Indiana Jones and The Last Crusade

Etherborn

Whispering Willows

Facility 47

Tra questi ci sono veri e propri classici, a questo giro: ci riferiamo in particolare a Fallout: New Vegas, interpretazione da parte di Obsidian della celebre serie Interplay dopo il trattamento Bethesda, considerato da molti come uno dei migliori RPG videoludici in assoluto. Ma anche Indiana Jones and the Last Crusade è un titolo veramente storico: sebbene non sia chiaro di cosa si tratti vista l'omonimia con l'action contemporaneo, diamo per scontato che si parli della celebre avventura grafica da parte di LucasArts.

Per il resto, comunque, ci sono altri titoli veramente interessanti come Last Day of June e il puzzle con elementi horror Whispering Willows, per una mandata di titoli veramente interessante, ricordando che sono ancora disponibili quelli di ottobre 2022 di Amazon Prime Gaming.