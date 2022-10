Dark Souls 2, server PC riattivati ma per il primo capitolo non c'è nulla da fare

Bandai Namco ha annunciato che i server della versione PC di Dark Souls 2: Scholar of the First Sin sono stati riattivati, quantomeno nella versione DX11. Gli utenti che fanno girare il gioco in DX9 dovranno attendere ancora un po'.

Sembra invece non ci sia nulla da fare per il primo capitolo della serie, in quanto Dark Souls: Prepare to Die Edition si poggia su di un'infrastruttura ormai obsoleta e il publisher giapponese ha rinunciato in questo caso al supporto dei servizi online.

Scusandosi per l'attesa e per questo specifico inconveniente, Bandai Namco ha assicurato che i lavori per il ripristino dei server di Dark Souls: Remastered proseguono e l'azienda avviserà gli utenti non appena ci saranno degli aggiornamenti al riguardo.

Come probabilmente ricorderete, i server di Dark Souls sono andati offline lo scorso gennaio a causa della scoperta di una grave vulnerabilità su PC. Risolverla ha richiesto mesi di impegno, com'è evidente da questi ultimi sviluppi.