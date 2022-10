Fall Guys x SpongeBob: collaborazione in arrivo per la Stagione 3, per un leak

Potrebbe esserci un crossover Fall Guys x SpongeBob in arrivo per la Stagione 3 del gioco Mediatonic, in base a quanto rilevato da un leak e riportato anche dal solito ben informato Tom Henderson, con l'invasione della spugna marina e dei suoi amici all'interno del mondo di gioco.

Il leak deriva da un'operazione di datamining effettuata da Krxnky, fonte solitamente piuttosto affidabile per quanto riguarda in particolare Fall Guys, essendosi specializzato proprio su questo gioco. Come potete vedere nel tweet dell'utente in questione, pare ci sia un pacchetto Fall Guys x SpongeBob in arrivo all'interno della Stagione 3 del titolo multiplayer di Mediatonic.



Si tratterebbe di due pacchetti bundle: uno è il Patrick and Sandy Bundle, che contiene i due personaggi in questione in un'avventura sottomarina non meglio identificata, l'altro è lo Squidward and Mr. Krabs Bundle, nel quale ovviamente dobbiamo proteggere la formula segreta del Krabby Patty.

Più precisamente, in base ai dati raccolti, questi dovrebbero essere i personaggi del mondo di SpongeBob a invadere Fall Guys:

Spongebob Squarepants

Sandy Cheeks

Patrick Star

Squidward Tentacles

Mr Krabs

Attendiamo informazioni da Mediatonic con eventuale conferma dei nuovi contenuti, considerando che la Stagione 3 di Fall Guys dovrebbe arrivare tra fine novembre e inizio dicembre. Per una panoramica sul gioco, vi rimandiamo al nostro speciale su Fall Guys: una corsa a ostacoli durata due anni.