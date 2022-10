Elden Ring: Patch 1.07.1 disponibile, vediamo novità e miglioramenti dell'update

A breve distanza dal precedente, arriva un nuovo aggiornamento per Elden Ring con la patch 1.07.1, che sebbene sembra sia un update minore in termini di novità e miglioramenti sembra sia indispensabile, almeno per quanto riguarda l'uso delle funzionalità online del gioco.

Dopo la patch 1.07 arriva dunque l'aggiornamento 1.07.1, che come prevedibile è soprattutto un "hotfix", un update correttivo che punta a sistemare ulteriormente alcuni inconvenienti del gioco, alcuni dei quali derivato proprio dall'applicazione della patch precedente.



"Un hotfix (1.07.1) è stato rilasciato per aggiustare il bilanciamento del gioco e per sistemare un bug", si legge nella descrizione ufficiale da parte di FromSoftware e Bandai Namco. "Vi preghiamo di scaricare e applicare il nuovo aggiornamento per poter utilizzare il gioco, ci scusiamo per l'inconveniente".

C'è dunque, in particolare, un bug che viene risolto con questa patch, per il quale FromSoftware raccomanda di effettuare il download al più presto, anche se la questione non viene approfondita più di tanto. L'aggiornamento dovrebbe essere disponibile in queste ore su tutte le piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Nelle note ufficiali si legge che la patch aggiusta alcuni aspetti della cenere du guerra Endure (riduzione del tempo di efficacia) e dell'incantamento Inescapable Frenzy, con la correzione di un bug che causava un consumo errato degli FP, ed è probabilmente questo il problema emerso a cui il team fa riferimento.