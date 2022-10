Offerte Amazon: SCORN The Art of the Game, sconto sul libro in uscita il 26 ottobre 2022

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Scorn: The Art of the Game, un libro dedicato alla componente artistica del gioco horror per PC e Xbox. Lo sconto è di circa 3€ e la data di uscita è domani, 26 ottobre 2022. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo precedente per questo libro era 43,45€. Il prezzo attuale, per le ultime ore di preordine, è il più basso mai proposto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. È disponibile anche una copia digitale in formato kindle a prezzo inferiore, che trovate nella stessa pagina.

Questo libro esplora la componente artistica e visiva di SCORN, il gioco horror per PC e Xbox. Il libro è in lingua inglese. L'autore è Matthew Pellett, veterano del giornalismo videoludico, editor social media, consulente videoludico e PR con 15 anni di esperienza.

